06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen-Stuttgart | CANLI

Bayer Leverkusen-Stuttgart | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Almanya Bundesliga 20. haftasında  ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga 20. haftasında evinde Stuttgart'ı konuk ediyor. Mücadeleyi A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI 11'LERİ

Bayer Leverkusen: , , , , , , Fosu-Mensah, , ,,

Stuttgart: , , , , Waldemar Anton, Philipp Förster, Nicolas Gonzalez, Orel Mangala, Mateo Klimowicz, Silla Wamangituka. Roberto Massimo

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Leverkusen 1-0 Stuttgart
GOL | Leverkusen 2-0 Stuttgart

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sergio Ramos ameliyat oldu! Sergio Ramos ameliyat oldu!
B. M'Gladbach - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda? B. M'Gladbach - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Freiburg - Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Freiburg - Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör