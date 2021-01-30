Borussia Dortmund - Augsburg maçı CANLI İZLE
Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'u konuk ediyor. Borussia Dortmund - Augsburg maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Borussia Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşıyor. Borussia Dortmund - Augsburg maçı A Spor HD'den naklen yayınlanıyor.
BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TSİ 17:30'da başlayan Borussia Dortmund - Augsburg maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Brandt, Delaney, Reus, Sancho, Reyna, Haaland
Augsburg: Gikiewicz, Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai, Caligiuiri, Strobl, Gruezo, Iago, Hahn, Richter, Niederlechner
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