30 Ocak 2021, Cumartesi

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Borussia Dortmund - Augsburg maçı CANLI İZLE

Borussia Dortmund - Augsburg | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'nın 19. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. - Augsburg maçını ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. - Augsburg maçı 'den naklen yayınlanıyor.

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ 17:30'da başlayan Borussia Dortmund - Augsburg maçı 'dan canlı yayınlanıyor.

BORUSSIA DORTMUND - AUGSBURG İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Brandt, Delaney, Reus, Sancho, Reyna, Haaland

Augsburg: Gikiewicz, Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai, Caligiuiri, Strobl, Gruezo, Iago, Hahn, Richter, Niederlechner

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