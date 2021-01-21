21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İspanyol basını 6 günde iki kupadan elenen Real Madrid'i tartışıyor

İspanyol basınında Real Madrid tartışması! 6 günde iki şok...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

İlk olarak 'lü turnuvasında 14 Ocak'taki yarı final maçında 'ya 2-1 yenilen ardından 'na veda eden 'i tartışmaya başlayan ülke basını, teknik direktör 'ın kredisinin bittiğini iddia etti. İşte detaylar...

İlk olarak 'lü turnuvasında 14 Ocak'taki yarı final maçında 'ya 2-1 yenilen ardından dün 'na veda eden 6 günde iki kupadan elendi.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan Kral Kupası'nda, deplasmanda 3. lig takımı 'ya uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 yenilen Real için İspanyol basınında "Utanç", "Küçük düşürücü", "Çatırdadı" manşetleri atıldı.

Alcoyano 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

gazetesi, "Bu utançtan kimse kaçamaz" ifadesini başlığına çıkararak, ", Real Madrid'deki döneminin en kötü mağlubiyetini aldı. Fransız teknik adamın, Real Madrid'de sonu geldi." yorumunda bulundu.

Real Madrid'in bir haftada iki kupanın dışında kaldığına dikkati çeken de "Zidane darbe aldı." diye yazdı.

Katalan gazetelerinden Sport "Madrid gülünç duruma düştü. Oyuncu değişikliklerinde çok geç kalan Zidane, sezonun ikinci kupasını kaybederek büyük yara aldı.", da "Yüreğiyle oynayan rakibe karşı beklemedik bir yenilgi alan Madrid ve Zidane'da yeni bir kriz başladı." ifadelerini kullandı.

Spor basını, maç sonrası "Olması gereken olacak" şeklinde bir açıklama yapan Zidane'ın Real Madrid'deki görevine son verileceğini ileri sürdü.

Arjantin'in takımının teknik direktörü ve Real Madrid alt takımını çalıştıran , Zidane'ın görevine son verilmesi halinde yerini alacak isimler olarak aday gösterildi.

Real Madrid'de 2016-2018 arasındaki ilk teknik direktörlük döneminde art arda 3 kez 'ni kazanma başarısını gösteren Zidane, 31 Mayıs 2018'de kendi isteğiyle görevini bırakmasının ardından takımdaki kötü gidişten dolayı 11 Mart 2019'da ikinci kez eflatun beyazlılara gelmişti.

Geçen sezon Real Madrid'i lig şampiyonu yapan Fransız teknik adamın Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.



Kaynak: AA
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