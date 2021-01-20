Bundesliga'nın 17. haftasında RB Leipzig, sahasında Union Berlin'i konuk ediyor. RB Leipzig - Union Berlin maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bundesliga'dan şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, zirveyi zorlayan Union Berlin'i misafir ediyor.



Yolu Süper Lig'den geçen Sörloth, Max Kruse ve Karius'un takımları kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Bundesliga'nın 17. haftasında oynanan ve TSİ 22.30'da başlayan RB Leipzig - Union Berlin maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.





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