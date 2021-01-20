20 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig - Union Berlin maçı CANLI İZLE

RB Leipzig - Union Berlin | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'nın 17. haftasında RB , sahasında 'i konuk ediyor. - Union Berlin maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'dan şampiyonluk mücadelesi veren , zirveyi zorlayan 'i misafir ediyor.

Yolu 'den geçen , ve 'un takımları kıyasıya bir mücadeleye giriyor.

Bundesliga'nın 17. haftasında oynanan ve TSİ 22.30'da başlayan - Union Berlin maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.


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