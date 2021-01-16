16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - RB Leipzig | CANLI

Wolfsburg - Leipzig | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

'nın 16. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı ve aspor.com.tr üzerinden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

'nın 16. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı ve aspor.com.tr üzerinden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

WOLFSBURG-LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio, Schlager, Guilavogui, Baku, Gerhardt, Steffen, Weghorst.

RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Orban, Halstenberg, Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino, Olmo, Sabitzer, Forsberg.


WOLFSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - maçı saat 17:30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den CANLI olarak yayınlanıyor.

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