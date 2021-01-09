09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Wolfsburg maçı CANLI YAYIN

Union Berlin - Wolfsburg | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Bundesliga'nın 15. haftasında ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. - Wolfsburg maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile Wolfsburg kozlarını paylaşıyor. Alte Forsterei'de oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Wolfsburg maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

UNION BERLIN - WOLFSBURG İLK 11'LER

Unıon Berlin: , , , , , , , , Taiwo Awoniyi, , Marcus Ingvartsen

Wolfsburg: , , , John Brooks, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Renato Steffen, Wout Weghorst, Maxi Arnold


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