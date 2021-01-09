Union Berlin - Wolfsburg maçı CANLI YAYIN
Bundesliga'nın 15. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Union Berlin - Wolfsburg maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Union Berlin ile Wolfsburg kozlarını paylaşıyor. Alte Forsterei'de oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Union Berlin - Wolfsburg maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
UNION BERLIN - WOLFSBURG İLK 11'LER
Unıon Berlin: Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Florian Hübner, Christopher Lenz, Christopher Trimmel, Robin Knoche, Robert Andrich, Sebastian Griesbeck, Taiwo Awoniyi, Sheraldo Becker, Marcus Ingvartsen
Wolfsburg: Koen Casteels, Paulo Otavio, Ridle Baku, John Brooks, Marin Pongracic, Josip Brekalo, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Renato Steffen, Wout Weghorst, Maxi Arnold
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