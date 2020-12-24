24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-0 Real Valladolid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

İspanya 'nın 15. haftasında sahasında Granada'yı ağırladı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar Casemiro ve Benzema'nın golleriyle 2-0 kazandı.

'nın 15. hafta maçında evinde Granada ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Casemiro ve 90+3 dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonuçla beraber Real Madrid 32 puana yükselirken, Granada ise 21 puanda kaldı.

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