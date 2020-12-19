19 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim | CANLI İZLE

B. M'Gladbach-Hoffenheim | CANLI İZLE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'nın 13. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

Bundesliga'nın 13. haftasında - ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde ev sahibi ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, konuk takım ise 2 haftadır galip gelemiyor.

B. M'GLADBACH-HOFFENHEIM İLK 11'LER

B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Lazaro, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Stindl, Thuram, Embolo.

Hoffenheim: Baumann, Posch, Nordtveit, Vogt, Sessegnon, Geiger, Grillitsch, Skov, Kramaric, Baumgartner, Belfodil.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı saat 17.30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MÜCADELEDE ATILAN GOLLER

GOL | B. M'Gladbach 1-0 Hoffenheim

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