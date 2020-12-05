05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg-Borussia Mönchengladbach | CANLI YAYIN

Freiburg-B. M'Gladbach | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'nın 10. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları, atılan golleri ve maçın CANLI YAYINI A Spor ve aspor.com.tr'de...

'nın 10. hafta maçında , 'ı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmada atılan tüm goller haberimizde olacak...

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH İLK 11'LER

Freiburg: Müller, Lienhart, Gulde, Schmid, Günter, Schlotterbeck, Santamaria, Demirovic, Höfler, Grifo, Höler.

B. Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Lainer, Ginter, Kramer, Zakaria, Wolf, Stindl, Neuhaus, Plea, Embolo.

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat 17.30'da başladı. Dev mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Freiburg 0-1 B. M'Gladbach

GOL | Freiburg 1-1 B. M'Gladbach

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cadiz - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cadiz - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sevilla - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Inter - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör