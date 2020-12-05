Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Freiburg sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları, atılan golleri ve maçın CANLI YAYINI A Spor ve aspor.com.tr'de...

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Freiburg, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmada atılan tüm goller haberimizde olacak...

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH İLK 11'LER

Freiburg: Müller, Lienhart, Gulde, Schmid, Günter, Schlotterbeck, Santamaria, Demirovic, Höfler, Grifo, Höler.

B. Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Lainer, Ginter, Kramer, Zakaria, Wolf, Stindl, Neuhaus, Plea, Embolo.

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat 17.30'da başladı. Dev mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

DİĞER