30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Fulham maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
Raul Jimenez hastaneye kaldırıldı! Raul Jimenez hastaneye kaldırıldı!
Burak Yılmaz'ın asisti galibiyete yetmedi Burak Yılmaz'ın asisti galibiyete yetmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör