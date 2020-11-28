28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund-FC Köln | CANLI

Borussia Dortmund-Köln | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde sahasında 'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı yayını sadece A Spor ve aspor.com.tr'de...

Bundesliga'nın 9. haftasında şampiyonluk yarışı veren evinde ligde zor günlerden geçen 'ü konuk ediyor.

BORUSSIA DORTMUND-FC KOLN İLK 11'LER

B. Dortmund: Burki, Meunier, Hummels, Akanji, Passlack, Witsel, Emre Can, Brandt, Reus, Sancho, Haaland.

Köln: Horn, Wolf, Bornauw, Czichos, Cestic, Skhiri, Rexhbecaj, Duda, Salih Özcan, Jakobs, Thielmann.


BORUSSIA DORTMUND-KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Köln maçı saat 17.30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Benevento - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Benevento - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sassuolo - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sassuolo - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
M'Gladbach - Schalke 04 maçı saat kaçta ve hangi kanalda? M'Gladbach - Schalke 04 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör