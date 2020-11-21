21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

B. M'gladbach - Augsburg | CANLI

B. M'gladbach - Augsburg | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'nın 8. haftasında ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Kritik maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

'nın 8. haftasında ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Kritik maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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GOL | M'gladbach 1-0 Augsburg

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Stindl, Wolf, Embolo

Augsburg: Gikiewicz, Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago, Khedira, Strobl, Caligiuri, Vargas, Finnbogason, Niederlechner

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