Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

DİĞER