Stuttgart - Eintracht Frankfurt | CANLI

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin tüm detayları ve canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı yayını A Spor'da...

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER

Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.

STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı saat 17.30'da başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

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