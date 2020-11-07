07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Eintracht Frankfurt | CANLI

Stuttgart - Frankfurt | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'nın 7. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin tüm detayları ve canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...

'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı yayını A Spor'da...

STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER

Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.

STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı saat 17.30'da başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN TÜM GOLLERİ

GOL | Stuttgart 1-0 Eintracht Frankfurt
GOL | Stuttgart 2-0 Eintracht Frankfurt

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dortmund - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Dortmund - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Mainz 05 - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Mainz 05 - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Leipzig - Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Leipzig - Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör