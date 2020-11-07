07 Kasım 2020, Cumartesi
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Stuttgart - Eintracht Frankfurt | CANLI
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin tüm detayları ve canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı yayını A Spor'da...
STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER
Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.
Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.
STUTTGART - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Stuttgart - Eintracht Frankfurt maçı saat 17.30'da başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den naklen yayınlanıyor.
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