İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Everton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - Manchester United maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Allan, Doucoure, Sigurdsson; Rodriguez, Calvert-Lewin, Bernard

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial

DİĞER