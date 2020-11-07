07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Leeds United maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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