İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Leeds United maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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