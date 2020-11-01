01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

İtalya Serie A'nın 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UDINESE - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese - Milan maçı 1 Kasım Pazar günü saat 14:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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