İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Milan karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Udinese ile Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UDINESE - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese - Milan maçı 1 Kasım Pazar günü saat 14:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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