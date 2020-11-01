İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Newcastle United ile Everton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Everton maçı 1 Kasım Pazar günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak

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