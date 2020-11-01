01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında ile Everton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Everton maçı 1 Kasım Pazar günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Spezia - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Spezia - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Udinese - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Udinese - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör