01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa 1. Ligi

Lille - Lyon maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

Fransa 1. Ligi 9. hafta mücadelesinde , Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği , Cenk Özkaçar'ın takımı ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Lyon maçı 1 Kasım Pazar günü saat 23:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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