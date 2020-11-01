Fransa 1. Ligi 9. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Cenk Özkaçar'ın takımı Lyon ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Lille ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Lyon maçı 1 Kasım Pazar günü saat 23:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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