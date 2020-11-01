Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Bayer Leverkusen maçı 1 Kasım Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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