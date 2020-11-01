01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'nın 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Bayer Leverkusen maçı 1 Kasım Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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