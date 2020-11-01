İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Aston Villa ile Southampton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ligin formda ekiplerinden Aston Villa ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Southampton maçı 1 Kasım Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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