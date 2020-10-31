31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Manchester City maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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