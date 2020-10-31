İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Sheffield United ile Manchester City zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Manchester City maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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