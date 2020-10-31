İspanya La Liga'nın 8. haffta mücadelesinde Real Madrid ile Huesca karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Huesca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Huesca kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Huesca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - HUESCA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Huesca maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER