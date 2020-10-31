İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Liverpool ile West Ham United zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - West Ham United maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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