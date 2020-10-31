31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - West Ham United maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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