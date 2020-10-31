31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Bayern maçı izle...

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Bayern Münih maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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