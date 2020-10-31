Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'nın 6. haftasında Köln ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Bayern maçı izle...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Köln ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Bayern Münih maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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