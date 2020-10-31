Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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