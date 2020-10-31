İspanya La Liga'nın 8. haffta mücadelesinde Deportivo Alaves - Barcelona karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Barcelona kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Barcelona maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER