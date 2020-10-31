31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'nın 8. haffta mücadelesinde - karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Barcelona maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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