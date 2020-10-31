İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Burnley ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Burnley ile Chelsea zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley - Chelsea maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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