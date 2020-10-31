31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley - Chelsea maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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