Almanya Bundesliga'nın 6. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Leipzig karşı karşıya gelecek Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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