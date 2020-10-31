31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

B. M'gladbach - Leipzig maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'nın 6. hafta mücadelesinde ile Leipzig karşı karşıya gelecek Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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