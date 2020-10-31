Bundesliga'nın 6. haftasında Augsburg ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Augsburg ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Augsburg - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AUGSBURG - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Mainz 05 maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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