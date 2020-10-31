31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

A. Bielefeld - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı 31 Ekim Cumartesi günü 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

A. Bielfeld: Stefan Ortega; Cedric Brunner, Amos Pieper, Mike van der Hoorn, Anderson Lucoqui; Fabian Kunze, Manuel Prietl; Ritsu Doan, Marcel Hartel, Sergio Cordova; Fabian Klos.

Borussia Dortmund: Roman Bürki; Thomas Meunier, Manuel Akanji, Matts Hummels, Raphael Guerreiro; Jude Bellingham, Axel Witsel; Jadon Sancho, , Giovanni Reyna; Erling Haaland.

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