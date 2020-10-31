Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Bundesliga'nın 6. haftasında Arminia Bielefeld ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Arminia Bielefeld ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçı 31 Ekim Cumartesi günü 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.
ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
A. Bielfeld: Stefan Ortega; Cedric Brunner, Amos Pieper, Mike van der Hoorn, Anderson Lucoqui; Fabian Kunze, Manuel Prietl; Ritsu Doan, Marcel Hartel, Sergio Cordova; Fabian Klos.
Borussia Dortmund: Roman Bürki; Thomas Meunier, Manuel Akanji, Matts Hummels, Raphael Guerreiro; Jude Bellingham, Axel Witsel; Jadon Sancho, Marco Reus, Giovanni Reyna; Erling Haaland.
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