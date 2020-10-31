31 Ekim 2020, Cumartesi
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Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | CANLI
Bundesliga'nın 6. haftasında Arminia Bielefeld ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Bundesliga'nın 6. Haftasında Arminia Bielefeld ile Borusia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Schuco Arena'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ
Arminia Bielefeld: Ortega, Pieper, Nilsson, Van der Hoorn, Lucoqui, Prietl, Grunner, Hartel, Doan, Klos, Schipplock.
Dortmund: Bürki, Meunier, Hummels, Akanji, Passlack, Bellingham, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Hazard.
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