31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | CANLI

A. Bielefeld - Dortmund | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Bundesliga'nın 6. Haftasında ile Borusia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Schuco Arena'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Arminia Bielefeld: Ortega, Pieper, Nilsson, Van der Hoorn, Lucoqui, Prietl, Grunner, Hartel, Doan, Klos, Schipplock.

Dortmund: Bürki, Meunier, Hummels, Akanji, Passlack, Bellingham, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Hazard.

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