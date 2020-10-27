Barcelona'da Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldı

İspanyol devi Barcelona'da Lionel Messi kriziyle sık sık gündem olan başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldı. İşte detaylar...

La Liga devi Barcelona'da Bartomeu depremi yaşanıyor. Katalan ekibinin başkanı ve diğer yöneticiler, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldı.

İspanya basınından Sport'un haberine göre Bartomeu ile yönetim kurulu, yaz transfer döneminde Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan krizin ardından inadını kırdı ve istifasını verdi.

Başta Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin tepki gösterdiği Josep Maria Bartomeu'ya Pique ve birkaç oyuncu daha sık sık eleştiride bulunuyordu. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını söyleyen Messi, verilen sözlerin tutulmadığını ve yönetimin vizyonsuz olduğunu vurgulamıştı.

"İSTİFA ETMEYİ BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Bartomeu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İstifa etmeyi bir an bile düşünmedim. Messi ve diğer oyuncuların neler yapabileceklerini biliyorum. Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." ifadelerini kullanmıştı.





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