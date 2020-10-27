27 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldı

Barça'da büyük deprem! Bartomeu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

İspanyol devi 'da kriziyle sık sık gündem olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldı. İşte detaylar...

devi 'da Bartomeu depremi yaşanıyor. Katalan ekibinin başkanı ve diğer yöneticiler, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldı.

basınından Sport'un haberine göre Bartomeu ile yönetim kurulu, yaz transfer döneminde 'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan krizin ardından inadını kırdı ve istifasını verdi.

Başta Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin tepki gösterdiği 'ya Pique ve birkaç oyuncu daha sık sık eleştiride bulunuyordu. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını söyleyen Messi, verilen sözlerin tutulmadığını ve yönetimin vizyonsuz olduğunu vurgulamıştı.

"İSTİFA ETMEYİ BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Bartomeu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İstifa etmeyi bir an bile düşünmedim. Messi ve diğer oyuncuların neler yapabileceklerini biliyorum. Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." ifadelerini kullanmıştı.


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