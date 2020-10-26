26 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı? İşte o iddia...

Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen dünyaca ünlü Fransız isim Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet'i terörle ilişkilendiren açıklamaları ardından flaş bir karar aldı. İddiaya göre Pogba bundan sonra Fransa Milli Takımı'nda forma giymeyecek.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen orta saha oyuncusu Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından 'da yer alan habere göre Fransız futbolcu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili skandal ifadeleri sonrası, milli takımda oynamama kararı aldı.

The Sun'ın, Orta Doğu basınına dayandırdığı haberi sonrası henüz Fransa hükümetinden ve oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

27 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı ile ilk maçına 2013'te çıkmış, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız futbolcu forma giydiği 72 maçta ise 10 gole imzasını attı.

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