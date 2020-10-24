24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da büyük heyecan! RB Leipzig - Hertha Berlin maçı A Spor'da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

Bundesliga'nın 5. haftasında RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Arena'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İlk 4 hafta sonunda yenilgi yüzü tanımayan Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Hertha Berlin ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte RB Leipzig - Hertha Berlin maçıyla ilgili detaylar...

'nin (Bundesliga) 5. haftasında RB Leipzig ile , Arena'da karşı karşıya gelecek. İlk 4 haftayı 10 puanla lider geçen ve hafta için Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'i 2-0'la geçen ev sahibi takım, Hertha Berlin'i mağlup ederek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Sezona galibiyetiyle başlamasının ardından çıktığı 3 maçtan da puan çıkaramayan konuk takımsa zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

Bundesliga'nın 5. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü (bugün) TSİ 16.30'da oynanacak RB Leipzig - Hertha Berlin maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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