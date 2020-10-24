RB Leipzig - Hertha Berlin | CANLI

Bundesliga'nın 5. haftasında RB Leipzig ile Hertha Berlin kozlarını paylaşıyor. Red Bull Arena'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İlk 4 hafta sonunda yenilgi yüzü tanımayan Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Hertha Berlin ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte RB Leipzig - Hertha Berlin maçıyla ilgili detaylar...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında RB Leipzig ile Hertha Berlin, Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor. İlk 4 haftayı 10 puanla lider geçen ve hafta için Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçen ev sahibi takım, Hertha Berlin'i mağlup ederek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Sezona Werder Bremen galibiyetiyle başlamasının ardından çıktığı 3 maçtan da puan çıkaramayan konuk takımsa zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

Bundesliga'nın 5. haftasında TSİ 16.30'da başlayan RB Leipzig - Hertha Berlin maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

RB LEIPZIG - HERTHA BERLIN İLK 11'LER

RB Leipzig: Guacsi, Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino, Henrichs, Kampl, Nkunku, Forsberg, Sörloth, Kluivert

Hertha Berlin: Schwolow, Pekarik, Stark, Boyata, Alderete, Tousart, Mittelstadt, Lukebakio, Darida, Cunha, Cordoba

SÖRLOTH İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Leipzig formasıyla ilk kez 11'de başladı.

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