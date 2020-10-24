24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONCUU

RB Leipzig liderliği sevdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Bundesliga'nın 5. haftasında RB Leipzig ile kozlarını paylaştı. Arena'da oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Bundesliga'nın 5. haftasında RB Leipzig ile kozlarını paylaştı. Arena'da oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Leipzig 0-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 1-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 2-1 Hertha Berlin

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih gol oldu yağdı! Bayern Münih gol oldu yağdı!
City deplasmanda West Ham'a takıldı City deplasmanda West Ham'a takıldı
Barcelona - Real Madrid | CANLI Barcelona - Real Madrid | CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör