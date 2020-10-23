23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından ligde haftaya ile arasında oynanacak olan mücadele ile başlanacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Köln maçı 23 Ekim Cuma günü saat 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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