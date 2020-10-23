Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart ile Köln karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından ligde haftaya Stuttgart ile Köln arasında oynanacak olan mücadele ile başlanacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Köln maçı 23 Ekim Cuma günü saat 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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