23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sassuolo - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mert Müldür ile 'ın formasını giydiği Sassuolo'da hedef mutlak 3 puan elde etmek. Maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - TORINO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Torino maçı 23 Ekim Cuma günü saat 21:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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