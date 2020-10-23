İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Torino karşı karşıya geliyor. Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'da hedef mutlak 3 puan elde etmek. Maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Torino zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - TORINO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Torino maçı 23 Ekim Cuma günü saat 21:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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