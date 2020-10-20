20 Ekim 2020, Salı

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RB Leipzig'de Amadou Haidara'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Leipzig'de corona virüsü vakası! Maç öncesinde...
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 'in rakibi RB 'de, 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 'in rakibi RB 'de, 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Alman temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Orta saha oyuncumuz Amadou Haidara'nın testi pozitif çıktı.

Hafta sonu kadrodan çıkarılan oyuncunun durumu o zamandan bu yana pozitif."

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