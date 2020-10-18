İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Tottenham ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - West Ham maçı 18 Ekim Pazar günü saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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