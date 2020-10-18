18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - West Ham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - West Ham maçı 18 Ekim Pazar günü saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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