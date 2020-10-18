İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Sheffield United ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Sheffield United ile Fulham karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Fulham maçı 18 Ekim Pazar günü saat 14:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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