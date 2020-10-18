18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Fulham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Fulham maçı 18 Ekim Pazar günü saat 14:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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