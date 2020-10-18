Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa 1. Ligi
Fransa 1. Ligi 7. hafta maçında Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille ile Lens karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille ile Lens kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille - Lens maçı 18 Ekim Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak
LILLE - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak
Lens: Leca; Gradt, Bade, Medina; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Ganago, Sotoca
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