18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa 1. Ligi

Lille - Lens maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

1. Ligi 7. hafta maçında , , ve 'nın formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız , , ve 'nın formasını giydiği ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Lens maçı 18 Ekim Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak

LILLE - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak

Lens: Leca; Gradt, Bade, Medina; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Ganago, Sotoca

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