18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında ve Çağlar Söyüncü'nün takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Aston Villa maçı 18 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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