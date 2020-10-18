İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Aston Villa maçı 18 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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