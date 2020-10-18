Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Köln ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Köln ile Eintracht Frankfurt karşılaşacak. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Eintracht Frankfurt maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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