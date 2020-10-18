18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'nın 4. haftasında Köln ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Köln ile karşılaşacak. Mücadele öncesi arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Eintracht Frankfurt maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Schalke 04 - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Pereira'dan flaş G.Saray sözleri! Pereira'dan flaş G.Saray sözleri!
Lille - Lens maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lille - Lens maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Schalke 04 - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Schalke 04 - Union Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör