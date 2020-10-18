İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Brighton maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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