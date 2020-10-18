18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Brighton maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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