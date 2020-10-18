İtalya Serie A'nın 5. haftasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo ile Bologna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bologna - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Bologna ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bologna - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BOLOGNA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna - Sassuolo maçı 18 Ekim Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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