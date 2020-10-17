İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Arsenal maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Mendy, Fernandinho, Rodrigo, Silva, İlkay, Foden, Sterling

Arsenal: Leno, Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney, Xhaka, Partey, Ceballos, Willian, Aubameyang, Lacazette

ARSENAL TARAFTARI MESUT ÖZİL'İ İSTİYOR

İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı. 5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

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