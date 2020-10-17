17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Manchester City - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Manchester City - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Arsenal maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Mendy, Fernandinho, Rodrigo, Silva, İlkay, Foden, Sterling

Arsenal: Leno, Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney, Xhaka, Partey, Ceballos, Willian, Aubameyang, Lacazette

ARSENAL TARAFTARI MESUT ÖZİL'İ İSTİYOR

İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı. 5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Freiburg - Werder Bremen ma��ı saat kaçta? Hangi kanalda? Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Hoffenheim - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Hoffenheim - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Newcastle United - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Newcastle United - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör