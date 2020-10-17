17 Ekim 2020, Cumartesi

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Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

A'da derbi heyecanı yaşanıyor. Inter ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Inter ile dev maçta karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Inter - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

INTER - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Milan maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

INTER - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Martinez, Lukaku

Milan: Donnarumma, Calabria, , Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers, , Ibrahimovic

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