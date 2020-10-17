17 Ekim 2020, Cumartesi

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Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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